В Россию из Чехии вылетел спецборт с сотрудниками российского посольства

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Спецборт с сотрудниками посольства России в Чехии, попавшими под инициированное Прагой сокращение штата диппредставительства, покинул чешскую территорию. 
В Россию из Чехии вылетел спецборт с сотрудниками российского посольства
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства России Николая Брякина.

«Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства России в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии», — сообщил пресс-секретарь.

По его словам, дипломаты с членами семей вылетели из чешской столицы в Москву спецбортом лётного отряда «Россия».

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до уровня чешской дипмиссии в Москве.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва будет готова постепенно восстанавливать условия для нормальной работы российской и чешской дипломатических миссий, если в Праге возобладает разум.

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