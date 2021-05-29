Четверых задержанных во Франции выходцев из России освободили

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Четверых выходцев из России, задержанных во Франции по подозрению в подготовке нападения, отпустили без предъявления обвинений, сообщает AFP.
Четверых задержанных во Франции выходцев из России освободили
  • Reuters

Граждане освобождены без предъявления обвинений на данном этапе, передаёт РИА Новости, ссылаясь на информацию агентства.

Ранее сообщалось, что посольство России во Франции проверяет информацию о задержании в стране четырёх выходцев из России.

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