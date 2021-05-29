В Нидерландах отменяют значительную часть ограничений по коронавирусу
- Reuters
«Музеи, театры, кинотеатры, концертные залы могут снова начать работу при соблюдении условий по ограничению количества посетителей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что максимальное количество человек в одном помещении не должно превышать 50, исключения делается для больших залов вместимостью 1000 мест и более. Такие заведения смогут принимать до 250 гостей при условии соблюдения социальной дистанции.
Число людей, которые могут находиться в одном помещении во время художественных и культурных мероприятиях, также не должно превышать 50 человек.
Рестораны, кафе и бары теперь смогут обслуживать посетителей не только на уличных террасах, но и внутри помещений. Общепит теперь будет открыт с 06:00 до 22.00.
Кроме того, казино, игровые и развлекательные заведения, сауны и салоны красоты также могут возобновить работу.
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