В Нидерландах отменяют значительную часть ограничений по коронавирусу

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Правительство Нидерландов с пятого июня запускает очередной этап снятия ограничительных мер, введённых вследствие пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
В Нидерландах отменяют значительную часть ограничений по коронавирусу
  • Reuters

«Музеи, театры, кинотеатры, концертные залы могут снова начать работу при соблюдении условий по ограничению количества посетителей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что максимальное количество человек в одном помещении не должно превышать 50, исключения делается для больших залов вместимостью 1000 мест и более. Такие заведения смогут принимать до 250 гостей при условии соблюдения социальной дистанции.

Число людей, которые могут находиться в одном помещении во время художественных и культурных мероприятиях, также не должно превышать 50 человек.

Рестораны, кафе и бары теперь смогут обслуживать посетителей не только на уличных террасах, но и внутри помещений. Общепит теперь будет открыт с 06:00 до 22.00.

Кроме того, казино, игровые и развлекательные заведения, сауны и салоны красоты также могут возобновить работу.

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