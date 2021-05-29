В Нидерландах отменяют значительную часть ограничений по коронавирусу

Правительство Нидерландов с пятого июня запускает очередной этап снятия ограничительных мер, введённых вследствие пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

«Музеи, театры, кинотеатры, концертные залы могут снова начать работу при соблюдении условий по ограничению количества посетителей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что максимальное количество человек в одном помещении не должно превышать 50, исключения делается для больших залов вместимостью 1000 мест и более. Такие заведения смогут принимать до 250 гостей при условии соблюдения социальной дистанции.

Число людей, которые могут находиться в одном помещении во время художественных и культурных мероприятиях, также не должно превышать 50 человек.

Рестораны, кафе и бары теперь смогут обслуживать посетителей не только на уличных террасах, но и внутри помещений. Общепит теперь будет открыт с 06:00 до 22.00.

Кроме того, казино, игровые и развлекательные заведения, сауны и салоны красоты также могут возобновить работу.

Ранее Польша отменила большую часть ограничений по коронавирусу.

В Нью-Йорке сняли ограничения по количеству людей в общественных учреждениях.

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