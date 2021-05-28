Задержанный после нападения на сотрудницу полиции под Нантом мужчина скончался

Мужчина, задержанный после нападения на сотрудницу полиции под Нантом, скончался.

Как отмечается, в ходе задержания в перестрелке с полицией он получил серьёзные ранения.

France Info со ссылкой на источник сообщает, что напавший на сотрудницу полиции ранее фигурировал в реестре по предупреждению радикализации террористического характера.

28 мая неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом, после чего скрылся. Пострадавшая с ранениями была доставлена в больницу.