Россия и США не обсуждают обмен Уилана на заключённых россиян

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Москва и Вашингтон не обсуждают вопрос обмена осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана на заключённых в США россиян, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Россия и США не обсуждают обмен Уилана на заключённых россиян
  • РИА Новости

«Такие обсуждения не ведутся, и мы их не предполагаем вести. Господин Уилан осуждён по очень серьёзной статье, американцы знают о нашей позиции. Она не меняется и остаётся той же, что и при прежней администрации», — цитирует его РИА Новости.

В то же время Рябков напомнил о предложении России рассмотреть возможность задействования конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осуждённых лиц.

15 июня 2020 года суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

В декабре 2018 года ФСБ заявила о задержании Уилана при проведении шпионской акции в Москве.

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