Саммит ЕС и США пройдёт 15 июня в Брюсселе

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Саммит лидеров 27 стран Евросоюза и США пройдёт 15 июня в Брюсселе.
Саммит ЕС и США пройдёт 15 июня в Брюсселе
  • © Jens Kalaene
  • globallookpress.com

Об этом говорится в заявлении ЕС, распространённом по итогам переговоров между генсеком внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино и заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

«26 мая генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино и заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман встретились в Брюсселе, чтобы подтвердить сильное партнёрство ЕС и США по ключевым вопросам внешней политики и безопасности. Они приветствовали предстоящий саммит ЕС — США, который состоится 15 июня, как важный шаг в оживлении трансатлантического партнёрства», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель оценила отношения Европы и США.

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