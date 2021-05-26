Лавров примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС
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«1 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в полноформатном совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в режиме видеоконференции», — рассказала она в ходе еженедельного брифинга.
По словам Захаровой, во время мероприятия стороны проведут обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, таким как проблематика региональных конфликтов, укрепления международных институтов, а также противодействие новым международным вызовам и угрозам.
Ранее Лавров провёл рабочий ланч с исландским коллегой Гудлёйгуром Тором Тордарсоном.