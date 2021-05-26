МИД России в качестве ответа высылает сотрудника болгарского посольства

МИД России в качестве ответной меры принял решение выслать из страны сотрудника посольства Болгарии.

Отмечается, что посла Болгарии Атанаса Крыстина вызвали в российский МИД и вручили ему ноту «об объявлении persona nоn grata сотрудника посольства Болгарии в России».

«Данная мера является ответом на принятое в апреле 2021 года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Софии», — говорится в сообщении.

В конце апреля стало известно, что болгарские власти объявили персоной нон-грата помощника военного атташе посольства России в Софии.