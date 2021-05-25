В Белоруссии назвали дату закрытия своего посольства в Канаде

Посольство Белоруссии в Канаде сообщило, что оно прекратит свою работу в стране 1 сентября.

Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

«Советом министров Республики Беларусь принято решение о закрытии посольства Республики Беларусь в Канаде. Посольство прекратит свою работу с 1 сентября», — говорится в сообщении.

Уточняется, что консульский отдел прекратит приём и обработку документов 10 июля.

Консульские функции посольства в Канаде, вероятно, в дальнейшем будет осуществлять генконсульство в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что совет министров Белоруссии принял решение закрыть своё посольство в Канаде.