В Белоруссии назвали дату закрытия своего посольства в Канаде

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Посольство Белоруссии в Канаде сообщило, что оно прекратит свою работу в стране 1 сентября.
В Белоруссии назвали дату закрытия своего посольства в Канаде
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Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

«Советом министров Республики Беларусь принято решение о закрытии посольства Республики Беларусь в Канаде. Посольство прекратит свою работу с 1 сентября», — говорится в сообщении.

Уточняется, что консульский отдел прекратит приём и обработку документов 10 июля.

Консульские функции посольства в Канаде, вероятно, в дальнейшем будет осуществлять генконсульство в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что совет министров Белоруссии принял решение закрыть своё посольство в Канаде.

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