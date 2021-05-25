В Белоруссии назвали дату закрытия своего посольства в Канаде
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Об этом говорится в заявлении дипмиссии.
«Советом министров Республики Беларусь принято решение о закрытии посольства Республики Беларусь в Канаде. Посольство прекратит свою работу с 1 сентября», — говорится в сообщении.
Уточняется, что консульский отдел прекратит приём и обработку документов 10 июля.
Консульские функции посольства в Канаде, вероятно, в дальнейшем будет осуществлять генконсульство в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что совет министров Белоруссии принял решение закрыть своё посольство в Канаде.