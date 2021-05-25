В северомакедонском городе осквернили памятник российскому консулу

Вандалы осквернили памятник «Русский крест», установленный в честь консула России Александра Ростковского в северомакедонском городе Битола.

Об этом пишет северомакедонское издание «Независимый вестник».

«Вандалы сломали несколько гранитных плит, которые являются частью памятника «Русский крест», установленного в городском парке в Битоле. Сегодня утром плитка находилась на земле, лестница была повреждена», — говорится в публикации.

Отмечается, что полиция не располагает информацией о злоумышленниках.

Табличка на памятнике «Русский крест» гласит: «В честь и во славу российского императорского консула Его Превосходительства Александра Аркадьевича Ростковского (1860—1903) к 100-летию его гибели. 8 августа 2003 г. граждане Битолы».

Ранее СК возбудил дело по факту осквернения памятника Красной армии в Чехии.