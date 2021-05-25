В северомакедонском городе осквернили памятник российскому консулу

Короткая ссылка
Вандалы осквернили памятник «Русский крест», установленный в честь консула России Александра Ростковского в северомакедонском городе Битола.
В северомакедонском городе осквернили памятник российскому консулу
  • © «Руски крст» — «Русский крест»
  • Facebook

Об этом пишет северомакедонское издание «Независимый вестник».

«Вандалы сломали несколько гранитных плит, которые являются частью памятника «Русский крест», установленного в городском парке в Битоле. Сегодня утром плитка находилась на земле, лестница была повреждена», — говорится в публикации.

Отмечается, что полиция не располагает информацией о злоумышленниках.

Табличка на памятнике «Русский крест» гласит: «В честь и во славу российского императорского консула Его Превосходительства Александра Аркадьевича Ростковского (1860—1903) к 100-летию его гибели. 8 августа 2003 г. граждане Битолы».

Ранее СК возбудил дело по факту осквернения памятника Красной армии в Чехии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить