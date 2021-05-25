Австралия закроет посольство в Кабуле на время вывода войск из Афганистана

Австралия 28 мая закроет посольство в Кабуле на время вывода американских войск из Афганистана.

Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра страны Скотта Моррисона и главы МИД Марис Пейн.

«В свете предстоящего вывода войск разных стран из Афганистана Австралия в качестве временной меры прибегает к модели аккредитации визитов для нашего дипломатического представительства в Афганистане, которые мы использовали с установления дипломатических отношений с 1969 года до 2006-го… посольство Австралии в Кабуле на это время будет закрыто», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте австралийского МИД.

Власти Австралии выразили надежду, что эта мера будет временной, а посольство будет открыто, как только позволят обстоятельства.

Ранее в Пентагоне оценили ситуацию с выводом войск США из Афганистана.