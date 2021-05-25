Россиянин Фирсов приговорён к 2,5 годам заключения в США за киберпреступления

Россиянин Кирилл Фирсов приговорён в США к 2,5 годам заключения за киберпреступления. Об этом сообщили в Минюсте Соединённых Штатов.

«Фирсов — гражданин России — приговорён к 30 месяцам заключения за роль в администрировании сайта, который позволял киберпреступникам продавать позиции, такие как данные с украденных кредитных карт, другую личную информацию, и предоставлял сервисы для использования в криминальных действиях», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Кирилл Фирсов был задержан в Нью-Йорке 7 марта 2020 года по подозрению в продаже персональных данных через онлайн-платформу.

23 января он признал себя виновным и согласился на тюремное заключение до десяти лет и штраф до $250 тыс.