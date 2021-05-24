Солист победившей на Евровидении Maneskin сдал тест на наркотики

Короткая ссылка
Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что солист группы Maneskin добровольно прошёл тест на наркотики, который показал отрицательный результат. Об этом сообщается на сайте Евровидения.
Солист победившей на Евровидении Maneskin сдал тест на наркотики
  • Reuters

Отмечается, что ЕВС 22 мая по просьбе итальянской делегации провёл проверку «в связи с подозрениями в употреблении наркотиков в зелёной комнате», в которой музыканты ожидают объявления результатов Евровидения.

Отмечается, что были проверены все факты, включая имеющиеся видеоматериалы.

«Ранее сегодня солист группы Maneskin также добровольно прошёл тест на наркотики, который дал отрицательный результат. Никакого употребления наркотиков в зелёной комнате не было, мы считаем этот вопрос закрытым», — заявили в союзе.

Ранее сообщалось, что представляющая Италию группа Maneskin заняла первое место на Евровидении в Роттердаме.

Певица Manizha, представляющая Россию на конкурсе, заняла девятое место.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить