Солист победившей на Евровидении Maneskin сдал тест на наркотики

Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что солист группы Maneskin добровольно прошёл тест на наркотики, который показал отрицательный результат. Об этом сообщается на сайте Евровидения.

Отмечается, что ЕВС 22 мая по просьбе итальянской делегации провёл проверку «в связи с подозрениями в употреблении наркотиков в зелёной комнате», в которой музыканты ожидают объявления результатов Евровидения.

Отмечается, что были проверены все факты, включая имеющиеся видеоматериалы.

«Ранее сегодня солист группы Maneskin также добровольно прошёл тест на наркотики, который дал отрицательный результат. Никакого употребления наркотиков в зелёной комнате не было, мы считаем этот вопрос закрытым», — заявили в союзе.

Ранее сообщалось, что представляющая Италию группа Maneskin заняла первое место на Евровидении в Роттердаме.

Певица Manizha, представляющая Россию на конкурсе, заняла девятое место.