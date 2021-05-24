Более 160 человек пострадали при столкновении поездов в Куала-Лумпуре

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Министр транспорта Малайзии сообщил, что 166 человек пострадали при столкновении легкорельсовых поездов в Куала-Лумпуре.
Более 160 человек пострадали при столкновении поездов в Куала-Лумпуре
  • © Chris Emil Janssen
  • globallookpress.com

Об этом пишет газета Malay Mail.

По её данным, пострадали 166 человек.

Из них 47 получили серьёзные травмы и были направлены в больницы.

Ранее сообщалось, что при сходе поезда с рельсов в Египте пострадали 15 человек.

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