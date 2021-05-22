Лукашенко и Алиев провели телефонные переговоры

Президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Отмечается, что главы государств обсудили обстановку в своих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам.

«Президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев утром 22 мая провели телефонный разговор. Главы государств обсудили обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам», — говорится в заявлении.

В сообщении указывается, что Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Белоруссию углеводородного сырья. Кроме того, главы двух государств с удовлетворением отметили рост товарооборота и наличие большого потенциала в развитии двусторонних отношений.

Ранее Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.