Немецкий депутат высказался о критике в его адрес из-за вакцинации «Спутником V»

Короткая ссылка
Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дем в интервью RT DE прокомментировал данные о критике в его адрес из-за его решения привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в Москве.
Немецкий депутат высказался о критике в его адрес из-за вакцинации «Спутником V»
  • Reuters

По его словам, привиться «Спутником V» он решил во время поездки в Москву, куда его пригласили в честь 9 Мая.

«Решил, что параллельно с этим сделаю себе прививку — за свой счёт, в плане оплаты всех поездок на такси и вообще всего с этим связанного: у меня полностью раздельная бухгалтерия», — отметил он.

Немецкий парламентарий отметил, что к нему никто не обращался лично с критикой в связи с его решением, если не считать небольших перепалок с некоторыми немецкими политиками.

Дем подчеркнул, что все частные расходы, в которые входили транспорт, все тесты на коронавирус, прививка и так далее, он полностью оплатил из своих средств.

Ранее Дем рассказал RT DE о прививке российской вакциной «Спутник V». Он заявил, что она стала «лучшей в гонке вакцин».

Позднее издание Der Spiegel сообщило, что депутат подвергся критике в связи со своим решением привиться российской вакциной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить