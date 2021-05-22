Немецкий депутат высказался о критике в его адрес из-за вакцинации «Спутником V»

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дем в интервью RT DE прокомментировал данные о критике в его адрес из-за его решения привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в Москве.

По его словам, привиться «Спутником V» он решил во время поездки в Москву, куда его пригласили в честь 9 Мая.

«Решил, что параллельно с этим сделаю себе прививку — за свой счёт, в плане оплаты всех поездок на такси и вообще всего с этим связанного: у меня полностью раздельная бухгалтерия», — отметил он.

Немецкий парламентарий отметил, что к нему никто не обращался лично с критикой в связи с его решением, если не считать небольших перепалок с некоторыми немецкими политиками.

Дем подчеркнул, что все частные расходы, в которые входили транспорт, все тесты на коронавирус, прививка и так далее, он полностью оплатил из своих средств.

Ранее Дем рассказал RT DE о прививке российской вакциной «Спутник V». Он заявил, что она стала «лучшей в гонке вакцин».

Позднее издание Der Spiegel сообщило, что депутат подвергся критике в связи со своим решением привиться российской вакциной.