В Китае автомобилист въехал в толпу на пешеходном переходе
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
В результате произошедшего погибли четыре человека, ещё трое пострадали.
Отмечается, что авария произошла 22 мая в 11:47 по местному времени на пересечении двух улиц в районе Чжуншань.
После ДТП мужчина скрылся с места происшествия, но в итоге был задержан. Информации о мотиве поступка злоумышленника пока нет.
В декабре 2020 года сообщалось, что женщина на автомобиле въехала в толпу людей в Нью-Йорке.