В Китае автомобилист въехал в толпу на пешеходном переходе

Короткая ссылка
Мужчина на легковом автомобиле въехал в толпу на пешеходном переходе в городе Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин.
В Китае автомобилист въехал в толпу на пешеходном переходе
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

В результате произошедшего погибли четыре человека, ещё трое пострадали.

Отмечается, что авария произошла 22 мая в 11:47 по местному времени на пересечении двух улиц в районе Чжуншань. 

После ДТП мужчина скрылся с места происшествия, но в итоге был задержан. Информации о мотиве поступка злоумышленника пока нет.

В декабре 2020 года сообщалось, что женщина на автомобиле въехала в толпу людей в Нью-Йорке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить