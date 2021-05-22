В Китае автомобилист въехал в толпу на пешеходном переходе

Мужчина на легковом автомобиле въехал в толпу на пешеходном переходе в городе Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

В результате произошедшего погибли четыре человека, ещё трое пострадали.

Отмечается, что авария произошла 22 мая в 11:47 по местному времени на пересечении двух улиц в районе Чжуншань.

После ДТП мужчина скрылся с места происшествия, но в итоге был задержан. Информации о мотиве поступка злоумышленника пока нет.

В декабре 2020 года сообщалось, что женщина на автомобиле въехала в толпу людей в Нью-Йорке.