В Амстердаме мужчина с ножом напал на прохожих

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В Амстердаме один человек погиб и ещё четыре пострадали в результате нападения мужчины с ножом.
В Амстердаме мужчина с ножом напал на прохожих
  • © Reuters

Об этом сообщает портал Dutch News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что 29-летний подозреваемый в преступлении уже задержан.

Согласно заявлению полиции, нет прямых свидетельств в пользу того, что у задержанного были сообщники или имелся террористический мотив, однако рассматриваются разные версии.

23 апреля мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции во французском Рамбуйе. Женщина скончалась. Злоумышленник умер в результате ран, полученных при задержании. Сообщается, что у него было гражданство Туниса.

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