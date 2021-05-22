Правительство САР построило 6 тысяч новых квартир в Латакии

Правительство Сирии построило уже 6 тысяч новых квартир в провинции Латакия в рамках возвращения к мирной жизни.

«Это целый район, где квартиры строятся именно для молодых семей», — цитирует РИА Новости прораба стройки Кинана Саида.

По его словам, всего будет построено 7 тыс. квартир.

Он отметил, что по плану работы должны закончиться через год.

Ранее заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 41 обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.