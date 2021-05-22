США сняли ограничения на дальность полёта ракет Южной Кореи

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Джо Байден в ходе саммита в Вашингтоне договорились об отмене руководства по использованию ракет Сеулом.
США сняли ограничения на дальность полёта ракет Южной Кореи
  • Reuters

«Я также рад объявить о прекращении действия пересмотренных руководящих принципов по ракетам», — цитирует РИА Новости Мун Чжэ Ина.

Отмечается, что руководство подразумевало ограничения на создание и использование ракет с дальностью полёта более 800 км.

Также южнокорейский лидер добавил, что стороны подтвердили приверженность передаче оперативного управления (OPCON) южнокорейскими войсками из США в Южную Корею.

Ранее США и Южная Корея договорились о всеобъемлющем сотрудничестве по вопросу вакцин от коронавируса.

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