Белый дом: США не делали уступок Израилю в обмен на прекращение огня

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США не делали уступок Израилю в обмен на прекращение огня с Палестиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Белый дом: США не делали уступок Израилю в обмен на прекращение огня
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, она отрицательно ответила на вопрос о том, является ли обещание президента США Джо Байдена помочь Израилю в восстановлении системы ПВО «Железный купол» частью некой «сделки», в соответствии с которой израильские власти в ответ согласились прекратить боевые действия против Палестины.

«Президент сделал такое заявление, поскольку считает, что эффективность «Железного купола» помогает спасать сотни жизней. Президент непоколебим в том, что касается поддержки Израиля и его права на самозащиту», — добавила Псаки.

Ранее в Белом доме заявили, что США будут пристально следить за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и Палестиной.

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