Небензя рассказал о прогрессе в урегулировании ситуации в Ливии
- Reuters
«С осторожным оптимизмом оцениваем перспективы развития ситуации в Ливии. На политическом треке ливийского урегулирования достигнут значительный прогресс. Сформированы новые органы власти на переходный период — Президентский совет и правительство национального единства», — приводит ТАСС его слова на заседании Совета Безопасности ООН.
Небензя уточнил, что эти органы смогли принять полномочия у бывшей западноливийской администрации и временного правительства, которое располагается на востоке Ливии.
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что посольство России в Триполи может быть открыто до конца года.