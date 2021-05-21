Небензя рассказал о прогрессе в урегулировании ситуации в Ливии

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Россия с осторожным оптимизмом оценивает перспективы урегулирования ситуации в Ливии. Как заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, сторонам удалось достигнуть значительного прогресса в политической плоскости.
Небензя рассказал о прогрессе в урегулировании ситуации в Ливии
  • Reuters

«С осторожным оптимизмом оцениваем перспективы развития ситуации в Ливии. На политическом треке ливийского урегулирования достигнут значительный прогресс. Сформированы новые органы власти на переходный период — Президентский совет и правительство национального единства», — приводит ТАСС его слова на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя уточнил, что эти органы смогли принять полномочия у бывшей западноливийской администрации и временного правительства, которое располагается на востоке Ливии.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что посольство России в Триполи может быть открыто до конца года.

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