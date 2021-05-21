Власти Аргентины объявили строгий локдаун
- Reuters
«Эта мера продлится девять дней и включит всего три рабочих дня», — цитирует издание Ambito заявление президента страны Альберто Фернандеса.
По его словам, с 22 до 31 мая будут отменены все очные образовательные, социальные, религиозные и спортивные мероприятия, ограничится работа большинства торговых учреждений.
Отмечается, что с 18:00 до 06:00 будет действовать комендантский час.
Фернандес добавил, что введение строгого карантина вызвано высокими показателями заболеваемости и смертности в Аргентине.
Он надеется, что подобные коллективные усилия помогут снизить уровень инфицирования COVID-19.
Ранее власти Аргентины продлевали карантинные ограничения до 21 мая.