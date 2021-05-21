Власти Аргентины объявили строгий локдаун

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Власти Аргентины до конца мая ввели строгий локдаун по всей стране в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом.
Власти Аргентины объявили строгий локдаун
  • Reuters

«Эта мера продлится девять дней и включит всего три рабочих дня», — цитирует издание Ambito заявление президента страны Альберто Фернандеса.

По его словам, с 22 до 31 мая будут отменены все очные образовательные, социальные, религиозные и спортивные мероприятия, ограничится работа большинства торговых учреждений.

Отмечается, что с 18:00 до 06:00 будет действовать комендантский час.

Фернандес добавил, что введение строгого карантина вызвано высокими показателями заболеваемости и смертности в Аргентине.

Он надеется, что подобные коллективные усилия помогут снизить уровень инфицирования COVID-19.

Ранее власти Аргентины продлевали карантинные ограничения до 21 мая.

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