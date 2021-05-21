Блинкен проведёт переговоры с главой МИД Израиля на Ближнем Востоке

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отправится в ближайшие дни на Ближний Восток, где проведёт переговоры с главой МИД Израиля.
Блинкен проведёт переговоры с главой МИД Израиля на Ближнем Востоке
  • Reuters

«Сегодня я поговорил с главой МИД Израиля Габи Ашкенази и приветствовал его подтверждение того, что стороны договорились о прекращении огня при посредничестве Египта», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Он добавил, что в ближайшее время направится в регион (Ближний Восток. — RT), где намерен встретиться с министром иностранных дел и другими израильскими, палестинскими и региональными лидерами.

Ранее стало известно о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

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