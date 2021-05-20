Во Франции с 31 мая начнётся всеобщая вакцинация населения от COVID-19

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что с 31 мая в стране начнётся всеобщая вакцинация населения от COVID-19.

Reuters

Об этом сообщает BFMTV. По его словам, все жители Франции старше 18 лет смогут сделать прививки. Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции первую дозу вакцины от коронавируса получили 20 млн французов.