Число случаев коронавируса в Греции превысило 385 тысяч
В Греции за сутки выявили 1918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
- Reuters
Общее число выявленных случаев достигло 385 444.
Всего в Греции скончался 11 641 человек с коронавирусной инфекцией.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.
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