Число случаев коронавируса в Греции превысило 385 тысяч

В Греции за сутки выявили 1918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.

Reuters

Общее число выявленных случаев достигло 385 444. Всего в Греции скончался 11 641 человек с коронавирусной инфекцией. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.