Использование вакцины «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа

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Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована для применения в Никарагуа.
Использование вакцины «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
  • © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
  • РИА Новости

Об этом сообщает РФПИ.

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Республики Никарагуа», — говорится в пресс-релизе фонда.

Там отметили, что в феврале текущего года в Никарагуа также была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в течение трёх недель.

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