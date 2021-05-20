Использование вакцины «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
- © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
- РИА Новости
Об этом сообщает РФПИ.
«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Республики Никарагуа», — говорится в пресс-релизе фонда.
Там отметили, что в феврале текущего года в Никарагуа также была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V».
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в течение трёх недель.