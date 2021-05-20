В Госдуме осудили законопроект США о запрете признания Крыма российским

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США рекомендовал одобрить законопроект, предусматривающий запрет на признание Крыма российским.

По мнению Морозова, «уже прошло время признавать Крым и уже бесперспективно дальнейшее педалирование конфронтации на основе разногласий по данному вопросу».

«Поэтому не очень понятно, чем руководствуются члены комитета по иностранным делам... Я думаю, что им рано или поздно придётся пересмотреть решение», — пояснил депутат.

Парламентарий также подчеркнул, что данное решение «не отвечает реалиям современной политической жизни как в Крыму, так и в мире в целом».

«Всегда эта тема использовалась лишь как повод для того, чтобы надавить на Россию. Но, как мне представляется, время давления и принуждения уже прошло. Сейчас прошла встреча на министерском уровне между Россией и США, и в перспективе надо вырабатывать взаимоприемлемые решения на договорной основе», — заключил он.

Ранее ТАСС сообщал, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США рекомендовал одобрить законопроект, предусматривающий запрет для американской администрации на признание Крыма российским.

Отмечается, что документ был поддержан единогласно. Так, он предусматривает, что «ни одно федеральное министерство или ведомство не может предпринимать каких-либо действий или оказывать какое-либо содействие, которое предполагало бы признание» Крыма в составе России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.