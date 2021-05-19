Израиль заявил о запуске 4 тысяч ракет из сектора Газа с начала эскалации

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Около 4 тыс. ракет было выпущено по территории Израиля из сектора Газа с момента начала эскалации, сообщает пресс-служба израильской армии.
Израиль заявил о запуске 4 тысяч ракет из сектора Газа с начала эскалации
  • Reuters

«По состоянию на 19:00 с начала операции «Страж стен» примерно 4 тыс. ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что примерно 600 ракет упали на территории сектора Газа.

Доля ракет, перехваченных системой ПВО «Железный купол», составляет примерно 90%.

Ранее армия Израиля заявила, что израильские истребители нанесли удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС.

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