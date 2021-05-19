В Греции за сутки выявили 2293 новых случая коронавируса

В Греции за сутки выявили 2293 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.

Reuters

Общее число выявленных случаев достигло 383 558. Всего в стране скончались 11 587 человек с коронавирусной инфекцией. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.