Китай выразил протест из-за прохода эсминца США через Тайваньский пролив

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Китай выразил решительный протест США в связи с проходом американского эсминца через Тайваньский пролив. Об этом заявил официальный представитель восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжан Чуньхуэй.
Китай выразил протест из-за прохода эсминца США через Тайваньский пролив
  • Reuters

«18 мая американский эсминец USS Curtis Wilbur прошёл через Тайваньский пролив», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, «действия американской стороны подают ложные сигналы силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, создают преднамеренные помехи и дестабилизируют обстановку в регионе, подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе».

«Мы выступаем решительно против этого», — добавил представитель НОАК.

В апреле авианосная группа армии КНР провела учения вблизи от Тайваня.

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