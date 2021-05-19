Китай выразил протест из-за прохода эсминца США через Тайваньский пролив

Китай выразил решительный протест США в связи с проходом американского эсминца через Тайваньский пролив. Об этом заявил официальный представитель восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжан Чуньхуэй.

Reuters

«18 мая американский эсминец USS Curtis Wilbur прошёл через Тайваньский пролив», — приводит ТАСС сообщение. Как отмечается, «действия американской стороны подают ложные сигналы силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, создают преднамеренные помехи и дестабилизируют обстановку в регионе, подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе». «Мы выступаем решительно против этого», — добавил представитель НОАК. В апреле авианосная группа армии КНР провела учения вблизи от Тайваня.