В Греции за сутки выявили 2812 новых случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 2812 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.

Reuters

Общее число выявленных случаев достигло 381 266. Всего в стране скончались 11 534 человека с коронавирусной инфекцией. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.