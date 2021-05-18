МИД Северной Македонии подтвердил высылку российского дипломата

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Министерство иностранных дел Северной Македонии сообщило, что российский дипломат должен покинуть страну в течение семи дней.
МИД Северной Македонии подтвердил высылку российского дипломата
  • Reuters

В сообщении на сайте МИД республики говорится, что решение объявить одного дипломата посольства России персоной нон грата было принято в соответствии с девятой статьёй Венской конвенции. 

«В связи с этим 14 мая 2021 в МИД был приглашён посол России и ему вручена нота с требованием, чтобы указанный дипломат покинул территорию Северной Македонии в семидневный срок», — заявили в министерстве.

Ранее о высылке российского дипломата из Северной Македонии сообщило посольство России в Скопье.

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