В Совфеде пообещали ответные меры на высылку российского дипломата из Северной Македонии

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал решение Северной Македонии выслать из страны одного российского дипломата.

«Заразились антироссийской и антидипломатической заразой. Не дорожат они отношениями с Россией. Очевидно, желают понравиться Евросоюзу. Честно говоря, такие решения не красят руководство Северной Македонии. И мы, конечно, ответим», — сказал сенатор.

По его мнению, подобные действия стран Евросоюза «разрушают конструкцию международных отношений».

«Высылка дипломатов из некой солидарности — какое-то странное явление в дипломатии как таковой», — добавил Цеков.

Ранее стало известно, что власти Северной Македонии объявили о высылке из страны одного российского дипломата.