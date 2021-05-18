Гражданин Германии задержан за экспорт в Россию станков без необходимого разрешения
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что были произведены обыски в доме задержанного и в служебных помещениях. В Лейпциге и Берлине проведён обыск помещения третьих лиц по ордерам следственного судьи Федерального суда.
В Генпрокуратуре уточнили, что речь идёт о нарушении закона о внешней торговле по двум эпизодам, когда подозреваемый экспортировал в Россию «станки высокого качества» без необходимого разрешения.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что Александр С. сотрудничал с компанией в России, чья закупочная деятельность «контролируется российской спецслужбой».