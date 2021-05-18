На Галапагосах обрушилась Арка Дарвина

На Галапагосских островах обрушилась популярная локация среди дайверов — скала Арка Дарвина.

Как сообщает Министерство окружающей среды Эквадора на своей странице в Facebook, причиной стала естественная эрозия.

Как видно на фото, опубликованном министерством, свод арки обрушился, теперь над морем возвышаются два каменных столба.

Арка располагалась примерно в 1 км от необитаемого острова Кулпеппер, который входит в состав галапагосского архипелага. Она являлась символом островов и популярным местом среди дайверов.

Галапагосские острова известны большим разнообразием флоры и фауны, в XIX веке острова исследовал английский учёный Чарльз Дарвин.

Ранее сообщалось, что самца слоновой черепахи по кличке Диего вернули на родной галапагосский остров Эспаньола. С конца 1970-х он находился в научном центре в рамках программы по восстановлению популяции.