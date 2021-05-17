ЕС продлил на год режим санкций за киберпреступления

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Совет ЕС продлил на год — до 18 мая 2022 года — действие режима санкций за киберпреступления.
ЕС продлил на год режим санкций за киберпреступления
  • Reuters

«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить режим ограничительных мер против угрожающих Евросоюзу и его странам-участницам кибератак на один год, до 18 мая 2022 года», — говорится в заявлении европейского совета.

Европейский союз впервые ввёл санкции в рамках режима за киберпреступления 30 июля 2020 года. В список попали граждане и организации России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам. 

Ранее сообщалось, что Украина продлила ряд санкций против россиян и российских компаний.

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