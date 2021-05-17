Спецслужбы Польши задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) Польши задержали 43-летнего польского гражданина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Подозреваемый выполнял порученные ему задачи, в том числе предоставлял российским спецслужбам информацию и материалы, касающиеся военных, а также граждан Польши и других лиц. Речь идёт о данных, необходимых для российской деятельности в Польше и в ущерб ей», — говорится в пресс-релизе.

Задержанный признал вину, по решению суда ему назначен трёхмесячный административный арест.

В рамках расследования проведены обыски и допрошены свидетели.

В конце марта в Италии задержали российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС республики по обвинению в шпионаже.