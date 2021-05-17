Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 3 307 285

За прошедшие сутки общее количество случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 16 350 и достигло 3 307 285.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Аргентины в своём Twitter-аккаунте. Общее число смертей в результате коронавирусной инфекции в Аргентине достигло 70 522. Ранее сообщалось, что карантинные ограничения в Аргентине продлены до 21 мая.