В Греции за сутки выявили 1262 новых случая коронавируса

В Греции за сутки выявили 1262 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.

Reuters

Общее число выявленных случаев достигло 377 090. Всего в стране скончались 11 415 человек с коронавирусной инфекцией. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.