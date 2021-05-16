В Израиле порядка 60 человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге

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В синагоге в городе Гиват-Зеэв в Израиле произошло обрушение трибун. Пострадали десятки человек. Об этом рассказали в израильской службе скорой помощи Magen David Adom.
В Израиле порядка 60 человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге
  • © РИА Новости / И. Носов

Отмечается, что в Гиват-Зеэве обрушились трибуны, на которых находились сотни людей.

«После происшествия в Гиват-Зеэве медики и парамедики MDA оказали медицинскую помощь примерно 60 раненым, порядка десяти находятся в критическом и тяжёлом состоянии», — отмечается в сообщении.

В ночь на 30 апреля во время празднования религиозного праздника на горе Мерон в Галилее на севере Израиля погибли по меньшей мере 44 человека, в том числе несовершеннолетние, более 150 пострадали. 

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