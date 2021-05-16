В Израиле порядка 60 человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге
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Отмечается, что в Гиват-Зеэве обрушились трибуны, на которых находились сотни людей.
«После происшествия в Гиват-Зеэве медики и парамедики MDA оказали медицинскую помощь примерно 60 раненым, порядка десяти находятся в критическом и тяжёлом состоянии», — отмечается в сообщении.
Mass casualty declared in Jerusalem.— Magen David Adom (@Mdais) May 16, 2021
Bleachers collapsed in Giv'at Zev were hundreds of people were praying. Estimated 60 people injured. pic.twitter.com/XLj22nQzeX
В ночь на 30 апреля во время празднования религиозного праздника на горе Мерон в Галилее на севере Израиля погибли по меньшей мере 44 человека, в том числе несовершеннолетние, более 150 пострадали.