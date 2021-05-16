В Израиле порядка 60 человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге

В синагоге в городе Гиват-Зеэв в Израиле произошло обрушение трибун. Пострадали десятки человек. Об этом рассказали в израильской службе скорой помощи Magen David Adom.

Отмечается, что в Гиват-Зеэве обрушились трибуны, на которых находились сотни людей.

«После происшествия в Гиват-Зеэве медики и парамедики MDA оказали медицинскую помощь примерно 60 раненым, порядка десяти находятся в критическом и тяжёлом состоянии», — отмечается в сообщении.

Mass casualty declared in Jerusalem.

Bleachers collapsed in Giv'at Zev were hundreds of people were praying. Estimated 60 people injured. pic.twitter.com/XLj22nQzeX — Magen David Adom (@Mdais) May 16, 2021

В ночь на 30 апреля во время празднования религиозного праздника на горе Мерон в Галилее на севере Израиля погибли по меньшей мере 44 человека, в том числе несовершеннолетние, более 150 пострадали.