В секторе Газа заявили о разрушении здания Минтруда из-за обстрела

Короткая ссылка
Здание Министерства труда сектора Газа было разрушено в результате обстрела со стороны Военно-воздушных сил Израиля. Об этом заявил глава пресс-службы правительства Газы Саляма Мааруф.
В секторе Газа заявили о разрушении здания Минтруда из-за обстрела
  • Reuters

По его словам, утром 16 мая самолёты Израиля обстреляли здания министерств труда и социального развития в центре города Газы.

«В результате обстрела здание Министерства труда полностью разрушено, зданию Министерства социального развития, его складским помещениям, а также прилегающем к нему зданиям нанесён существенный ущерб», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в израильской армии сообщили, что за ночь по Израилю из сектора Газа было выпущено более 120 ракет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить