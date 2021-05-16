В секторе Газа заявили о разрушении здания Минтруда из-за обстрела
- Reuters
По его словам, утром 16 мая самолёты Израиля обстреляли здания министерств труда и социального развития в центре города Газы.
«В результате обстрела здание Министерства труда полностью разрушено, зданию Министерства социального развития, его складским помещениям, а также прилегающем к нему зданиям нанесён существенный ущерб», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в израильской армии сообщили, что за ночь по Израилю из сектора Газа было выпущено более 120 ракет.