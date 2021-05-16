В секторе Газа заявили о разрушении здания Минтруда из-за обстрела

Здание Министерства труда сектора Газа было разрушено в результате обстрела со стороны Военно-воздушных сил Израиля. Об этом заявил глава пресс-службы правительства Газы Саляма Мааруф.

По его словам, утром 16 мая самолёты Израиля обстреляли здания министерств труда и социального развития в центре города Газы.

«В результате обстрела здание Министерства труда полностью разрушено, зданию Министерства социального развития, его складским помещениям, а также прилегающем к нему зданиям нанесён существенный ущерб», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в израильской армии сообщили, что за ночь по Израилю из сектора Газа было выпущено более 120 ракет.