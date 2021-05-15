В Белом доме рассказали о переговорах Байдена с Нетаньяху

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В Белом доме рассказали о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
В Белом доме рассказали о переговорах Байдена с Нетаньяху
  • © Reuters

Отмечается, что Байден «вновь подтвердил свою поддержку права Израиля защищать себя от ракетных ударов со стороны ХАМАС и других террористических групп в Газе».

«Он выразил обеспокоенность по поводу защиты и безопасности журналистов и отметил необходимость обеспечить их защиту», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что с начала обострения конфликта из сектора Газа было выпущено 2800 ракет, из них 430 упали в анклаве.

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