В Греции за сутки выявили 1957 новых случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 1957 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.

Reuters

Общее число выявленных случаев достигло 375 831. Всего в стране скончались 11 365 человек с коронавирусной инфекцией. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.