В ЛАГ прокомментировали ситуацию в Израиле и секторе Газа

Лига арабских государств (ЛАГ) прокомментировала ситуацию в Израиле и секторе Газа.

В своём заявлении, опубликованном на странице ЛАГ в Facebook, лига осудила действия Израиля в отношении палестинцев.

«Мы решительно осуждаем военные преступления и агрессию Израиля в отношении палестинского народа, варварские удары по сектору Газа», — говорится в сообщении.

В заявлении подчёркивается, что Израиль «несёт полную ответственность за нынешнюю агрессивную войну, эскалацию и все преступные действия».

15 мая военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что выпустило десятки ракет в сторону Тель-Авива.

Позднее ВВС Израиля нанесли авиаудар по 15-этажному зданию в секторе Газа.