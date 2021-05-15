В Израиле прокомментировали удар по высотному зданию в секторе Газа

Израильская армия прокомментировала нанесение удара по высотному зданию в секторе Газа.

«Не так давно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по многоэтажному зданию, в котором находилось военное оборудование, принадлежащее разведывательным службам ХАМАС», — сообщила в своём Twitter пресс-служба армии Израиля.

Как отметили израильские военные, в здании также располагались офисы гражданских СМИ, которые ХАМАС использовал как живые щиты.

«Перед нападением ЦАХАЛ предупредил мирных жителей, оставшихся в здании, и дал им достаточно времени для эвакуации», — говорится в заявлении.

Ранее удар по зданию был зафиксирован на видео.