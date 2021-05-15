В Израиле назвали число запущенных из сектора Газа ракет с 10 мая

Пресс-служба армии Израиля заявила, что не менее 2,3 тыс. ракет было выпущено по израильской территории из сектора Газа с 10 мая.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что около 1 тыс. ракет было перехвачено системой ПВО «Железный купол».

«С начала операции «Стражи стен» (10 мая. — RT) из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2,3 тыс. ракет, из которых 380 упали и разорвались в самом секторе Газа. Система ПВО «Железный купол» перехватила около 1 тыс. ракет», — говорится в заявлении военных.

Ранее армия Израиля заявила, что более 200 ракет было выпущено по израильской территории из сектора Газа в ночь на 15 мая.