В Израиле назвали число запущенных из сектора Газа ракет с 10 мая

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Пресс-служба армии Израиля заявила, что не менее 2,3 тыс. ракет было выпущено по израильской территории из сектора Газа с 10 мая.
В Израиле назвали число запущенных из сектора Газа ракет с 10 мая
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что около 1 тыс. ракет было перехвачено системой ПВО «Железный купол». 

«С начала операции «Стражи стен» (10 мая. — RT) из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2,3 тыс. ракет, из которых 380 упали и разорвались в самом секторе Газа. Система ПВО «Железный купол» перехватила около 1 тыс. ракет», — говорится в заявлении военных.

Ранее армия Израиля заявила, что более 200 ракет было выпущено по израильской территории из сектора Газа в ночь на 15 мая.

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