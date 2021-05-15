Черногория планирует открыть границы для всех туристов

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Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил о намерении властей страны открыть границы для всех туристов со следующей недели.
Черногория планирует открыть границы для всех туристов
  • Reuters

Видео с соответствующим заявлением разместила пресс-служба правительства страны.

«Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами «Добро пожаловать на черногорское приморье!» — цитирует заявление Кривокапича РИА Новости.

По его словам, Черногория должна следовать примеру Греции, где уже значительно ослабили карантинные меры и открыли границы для туристов.

Ранее стало известно, что Греция отменила с 14 мая ограничения на въезд граждан России и туристов из других стран.

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