Черногория планирует открыть границы для всех туристов

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил о намерении властей страны открыть границы для всех туристов со следующей недели.

Видео с соответствующим заявлением разместила пресс-служба правительства страны.

«Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами «Добро пожаловать на черногорское приморье!» — цитирует заявление Кривокапича РИА Новости.

По его словам, Черногория должна следовать примеру Греции, где уже значительно ослабили карантинные меры и открыли границы для туристов.

Ранее стало известно, что Греция отменила с 14 мая ограничения на въезд граждан России и туристов из других стран.