Черногория планирует открыть границы для всех туристов
- Reuters
Видео с соответствующим заявлением разместила пресс-служба правительства страны.
«Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами «Добро пожаловать на черногорское приморье!» — цитирует заявление Кривокапича РИА Новости.
По его словам, Черногория должна следовать примеру Греции, где уже значительно ослабили карантинные меры и открыли границы для туристов.
Ранее стало известно, что Греция отменила с 14 мая ограничения на въезд граждан России и туристов из других стран.