ООН заявила о риске гуманитарного кризиса из-за палестино-израильского конфликта

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить боевые действия. Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
ООН заявила о риске гуманитарного кризиса из-за палестино-израильского конфликта
  • Reuters

«Генеральный секретарь призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия в Газе и Израиле», — заявил он.

По словам Дюжаррика, военная эскалация уже причинила огромные страдания и разрушения и унесла жизни десятков мирных жителей, в том числе детей.

«Боевые действия могут спровоцировать неизбежный гуманитарный кризис и кризис в области безопасности и способствовать дальнейшему разжиганию экстремизма не только на оккупированной палестинской территории и в Израиле, но и в регионе в целом», — говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, Совет Безопасности ООН 16 мая проведёт переговоры для обсуждения ситуации вокруг Израиля и Палестины.

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