ООН заявила о риске гуманитарного кризиса из-за палестино-израильского конфликта
- Reuters
«Генеральный секретарь призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия в Газе и Израиле», — заявил он.
По словам Дюжаррика, военная эскалация уже причинила огромные страдания и разрушения и унесла жизни десятков мирных жителей, в том числе детей.
«Боевые действия могут спровоцировать неизбежный гуманитарный кризис и кризис в области безопасности и способствовать дальнейшему разжиганию экстремизма не только на оккупированной палестинской территории и в Израиле, но и в регионе в целом», — говорится в заявлении.
Как сообщалось ранее, Совет Безопасности ООН 16 мая проведёт переговоры для обсуждения ситуации вокруг Израиля и Палестины.