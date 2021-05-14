Ионов призвал Фонд борьбы с репрессиями оказать содействие в защите афроамериканца Абу-Джамала

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Российский общественный деятель Александр Ионов направил в правозащитный Фонд борьбы с репрессиями обращение с просьбой оказать содействие в защите афроамериканца Мумии Абу-Джамала, отбывающего пожизненное заключение в США. Обращение Ионова есть в распоряжении RT.
Ионов призвал Фонд борьбы с репрессиями оказать содействие в защите афроамериканца Абу-Джамала
  • Reuters

«Настало время привлечь всеобщее внимание к судьбе Мумии Абу-Джамала, который вынужден проводить свою жизнь в тюрьме за преступление, которого не совершал. Запад обожает критиковать Россию из-за якобы жёсткой работы правоохранительных органов. Между тем именно американская система правосудия представляет собой самую безжалостную машину репрессий в мире, направленную прежде всего против афроамериканцев», — заявил Ионов. 

Правозащитник отметил, что «тысячи темнокожих граждан США мучаются в заключении из-за неверных, не доказанных должным образом или попросту ложных приговоров».

Также Ионов рассказал, что Фонд борьбы с репрессиями был недавно создан предпринимателем Евгением Пригожиным. По его словам, фонд является «идеальной площадкой для организации содействия всем, кто безвинно пострадал от судебно-полицейского произвола или политических гонений».

«Помощь Фонда борьбы с репрессиями позволит привлечь общественное внимание к защите Абу-Джамала и проблеме политзаключённых в США. Благодаря поддержке фонда общественное движение за немедленное освобождение Абу-Джамала может обрести второе дыхание», — заявил он. 

Бывший активист организации «Чёрные пантеры» афроамериканец Мумия Абу-Джамал в 1982 году был приговорён к смертной казни по обвинению в убийстве офицера полиции, произошедшем в декабре 1981 году на улице в Филадельфии.

Приговор Абу-Джамалу вызвал многочисленные протесты. Свою обеспокоенность касательно решения суда выразили профсоюзы, политики, адвокаты и правозащитные организации.

Сторонники Абу-Джамала считают его невиновным. В 2011 году осуждённый добился отмены смертной казни. Приговор был заменён на пожизненное заключение без права на освобождение.

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